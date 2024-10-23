Из Балашихи в зону СВО отправили гуманитарный груз

В зону СВО из Подмосковья направили пять тонн гумпомощи

В зону СВО из подмосковной Балашихи направили пять тонн гумпомощи, собранной активистами, сообщили в пресс-службе округа.

В состав груза вошли несколько мотоциклов, резина и запчасти для автомобилей, обмундирование, медицинское оборудование, продукты питания, медикаменты, а также маскировочные сети, которые сплели волонтёры группы «Сетевые пчёлки Балашихи».

Все необходимое для бойцов помогли собрать глава Балашихи Сергей Юров, депутаты Мособлдумы и горсовета, а также неравнодушные жители округа.

"Отправляем гумпомощь весом 5 тонн и выше. В прошлые месяцы мы уже передали три мотоцикла и автомобиль", - сказал депутат горсовета округа Андрей Холод.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.