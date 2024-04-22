сегодня в 13:22

Из Балашихи в Луганск отправили десятитонный грузовик с гуманитарным грузом

Груз для отправки из Балашихи в Луганск формировали на базе помещения некоммерческой организации «Фонд поддержки ветеранов ВОВ» и ветеранов трудового фронта «Защита» председатель правления фонда, депутат от «Единой России» Сергей Чураков и исполнительный директор фонда, заместитель исполнительного секретаря Балашихинской «Единой России» Ирина Митюрина. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В отправке КАМАЗа-десятитонника с гуманитарным грузом принимали участие председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутаты Александр Пашкевич и Марина Жирова, заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский. Этот груз был официально запрошен для помощи 36-му отдельному инженерно-саперному батальону, расположенному в Луганске.

За постоянную помощь и активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку СВО, почетными грамотами с подписью главы города, секретаря Балашихинского отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова награждены руководство управляющих организаций «Академия ЖКХ» Михаил Николаев, «Авангард Восток» Александр Лузин, «Домоуправление» Михаил Герел, «УК Хом Сервис» Ярослав Франк, руководитель торгового-центра «Восточный ветер» Петр Угаров, член попечительского совета фонда «Защита» Елена Климова.

Также Геннадий Попов и Дмитрий Варнавский вручили Сергею Чуракову почетную грамоту «Подмосковье Zа наших. Zа Президента» с подписью председателя Мособлдумы, секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова.

В состав гуманитарного груза вошли более 100 рулонов стеклоизола, 20 ведер битумной мастики для гидроизоляционных работ, около 200 блиндажных свечей, носки, нижнее белье, USB-зарядки, питающиеся от солнечных батарей, зарядки в прикуриватели, автомобильные щетки. Совместно с управляющими организациями помогали в сборе этой партии гуманитарной помощи жители микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха.

Гуманитарный груз на фронт доставит волонтерский отряд «Мы своих не бросаем».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.