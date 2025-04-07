Из Арктики в Антарктику: стали известны самые необычные птичьи привычки

Эксперт отметила, что любит говорить об одной из российских птичек — полярной крачке. Эта особь имеет самый длинный перелет в мире, каждый год она летает из Арктики в Антарктику, преодолевая расстояние в 24 000 километров.

«Зачем ей это надо — вопрос из разряда риторических. Просто потому что. Ну, вот нравится ей так летать. Зачем у нас вальдшнепы летают через Москву?» — добавила орнитолог.

Чернова также рассказала о стрижах. По ее мнению, это уникальные птицы, которые способны месяцами не садиться на землю. Единственной причиной для остановки особи становится выведение потомства.

Птенцы стрижей тоже обладают удивительными способностями. После рождения, когда случается затяжная непогода, а еды остается мало, взрослые особи оставляют своих детей в гнездах и улетают туда, где есть еда. В это время птенцы впадают в состояние полуанабиоза и спокойно могут прожить так около 10 дней. По возвращении родители пробуждают своих птенцов, засовывают в них еду, и процесс их взросления начинается с момента, на котором остановилось.

Эксперт отметила странную привычку и у хищных птиц сорокопутов. Эта особь не может есть сразу, свою добычу они накалывают на сучок и оставляют на запас, как будто коптят на солнце шашлычки.