Ивантеевский лесопитомник подготовил более 50 тыс саженцев для осеннего сезона

В лесопитомнике значительно увеличился ассортимент декоративных кустарников. Это разнообразные виды и сорта спирей, пурпурные и золотистые формы пузыреплодников, венгерские и обыкновенные сирени, лапчатки и гортензии, кизильники и чубушники, бирючина и дерен сибирский.

«Вот уже несколько лет Ивантеевский лесопитомник занимается активным размножением посадочного материала и расширением ассортимента. И надо сказать, достаточно успешно увеличивает собственное производство саженцев. Впереди осенний сезон, предстоят посадки как на личных участках, так и на общественных территориях Подмосковья, и в лесопитомнике для этих целей есть огромный выбор — более 50 тысяч саженцев на любой вкус», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ассортименте хвойных деревьев сосна обыкновенная, туи сортов Брабант и Смарагд, декоративные можжевельники горизонтальные сортов: Блю Чип, Блю Форест, можжевельники чешуйчатые сортов Блю Карпет, Блю Свид.

Более 3 тыс. молодых сеянцев пихты зарегистрированного сорта «Пушкинская оригинальная» пополнили ассортимент питомника к осени текущего года.

«В этом году в преддверии осеннего сезона для нас явилось, поистине, добрым знаком, что за первыми деревьями — голубыми елями — приехал настоятель Иоанно-Богословского храма Протоиерей Илья Зубрий, который выбрал саженцы для посадки у данного храма, расположенного у деревни Могильцы в Пушкинском округе», — рассказал генеральный директор Ивантеевского лесопитомника Сергей Устинов.

Из лиственных деревьев лесопитомник предложит более 1000 штук молодых саженцев дуба красного, около 3000 липы и более 4000 сеянцев клена гиннала. Значительно выросли за лето шаровидные ивы, их высота достигла двух и более метров. Они замечательно украсят парки, скверы, городские и придомовые территории.

Подросли уникальные сорта яблонь «золотой коллекции» ученого селекционера, профессора С. И. Исаева: Услада, Осенняя радость, Красавица сада, Аэлита, Пионерское, Коричное новое, Десертное Исаева, Народное, Россиянка, Юный натуралист, Конфетное, Медуница. Эти сорта особенно востребованы покупателями. У каждого сорта есть свои превосходные свойства: вкус, аромат, скороплодность, высокая зимостойкость, длительность хранения и полезный комплекс витаминов. Возраст яблонь разный от 1 до 3 лет.

В продаже будут разнообразные сорта груш ранних, средних и поздних сроков потребления. Среди них зимостойкие и адаптированные к условиям Подмосковья — Лада и Чижовская, Августовская Роса и Аллегро, Велеса и Рогнеда, Ириста и Россошанская десертная. Сорта отличаются скороплодностью, вкусом, лежкостью, обилием урожая, устойчивостью к болезням. Возраст груш от 2 до 4 лет, поэтому на многих из сортов уже будут первые плоды.

На продажу выставят вишни, черешни, сливу и алычу. Возраст саженцев 3-4 года, поэтому в скором времени они начнут давать урожай. В ассортименте плодовых кустарников представят различные сорта голубики, смородины черной, красной и белой, крыжовников, крупноплодной ремонтантной малины, войлочной вишни, облепихи, ежевики, клубники.

Все плодовые деревья и кустарники продаются в контейнерах, что очень удобно для транспортировки и хранения до момента посадки. Ивантеевский лесопитомник ждет вас, уважаемые покупатели.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.