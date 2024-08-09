Иванов: фестиваль «RUS_СВЕТ в Подмосковье» демонстрирует единство и дружбу

Представители 13 стран принимают участие в международном фестивале этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье». Мероприятие демонстрирует единство и дружбу народов, сказал РИАМО руководитель проектов АНО Центр креативных индустрий «Новый город» и «Rusсвет» Михаил Иванов.

По его словам, международные гости приехали из стран СНГ, Замбии, Китая, Ливана. По информации организаторов, в «Rusсвет» также участвуют 23 региона России — представители разных народностей от Приморья до Кавказа приехали на фестиваль.

«Фестиваль „RUS_СВЕТ в Подмосковье“ демонстрирует единство и дружбу. <…> Мы стараемся, чтобы иностранные гости уехали с памятью о нашем гостеприимстве, чтобы они хотели к нам вернуться», — сказал Иванов.

Поддержка и задача фестиваля

Иванов обратил внимание, что фестиваль поддерживает правительство Московской области, администрация городского округа Красногорск. По его словам, проект называется «Rusсвет» не случайно.

Он уточнил, что Россия — многонациональная, многокультурная страна. Суть фестиваля — подчеркнуть, что все люди разные, но они едины, нет какого-то одного доминанта.

«Мы уважаем культуру каждого народа, а также ценим традиции и делимся ими. Мы все едины», — заявил руководитель проекта.

Актуальность мероприятия

Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО

Сейчас фестиваль актуален, как никогда, особенно в той геополитической ситуации, в которой находится страна, подчеркнул Иванов. Организаторы проекта придерживаются вектора, чтобы фестиваль стал полноценной площадкой не только для представителей стран СНГ, но и для сообщества БРИКС.

«В этом году Россия председательствует, запланирован ряд мероприятий в рамках этого события. Я вхожу в гражданский наблюдательный совет БРИКС, в рамках его мы обсуждаем, чтобы этот фестиваль стал традиционным. Для нас это очень важно. Мы назвали фестиваль „Rusсвет в Подмосковье“, надеемся, что он в Московской области и останется», — сказал Иванов.

Сами организаторы родом из Красногорска, но они считают интересным раскрывать специфику разных регионов.

«Посмотрим, как будет в будущем году. Сейчас нас принимает Подмосковье, и мы надеемся, что это станет ярким и знаковым событием на территории Московской области и внесет вклад в развитие событийного туризма для привлечения гостей, туристов и оставит приятное впечатление», — подчеркнул организатор.

Участники фестиваля

На сцене в Павшинской пойме ожидаются музыканты высокого уровня. У каждого из них своя большая аудитория. Например, группы «Яранга», «Айна», «ВЕРЕНИЦА» имеют по 700–800 тысяч подписчиков в соцсетях. Задача организаторов — обеспечить безопасность.

«Все меры безопасности проработаны. Надеемся, что все получат море позитива и удовольствия. Все знают о трагических событиях, которые сейчас происходят, но жизнь не останавливается, надо жить и поддерживать друг друга. Если мы сейчас погрузимся в негатив, ничего хорошо не получится», — сказал Иванов.

Фестиваль «Rusсвет» начал свою работу во вторник 6 августа в музее-заповеднике «Архангельское». В рамках фестиваля прошли международные встречи, состоялся вечер знакомств с представителями администрации городского округа Красногорск, а также с членами Общественной палаты Подмосковья. Фестиваль завершится 10 августа концертной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.