Модернизация вооружений, выучка личного состава и использование передовых тактик — основа обороноспособности страны. Об этом рассказал Герой России, ветеран СВО и депутат Совета округа Балашиха от «Единой России» Иван Клещерев, комментируя большую пресс-конференцию и «прямую линию» президента Владимира Путина, передает пресс-служба партии.

В ходе мероприятия глава государства сообщил, что после разгрома ВСУ в Курской области стратегическая инициатива полностью перешла в руки российской армии.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отходит», — сообщил президент.

Сегодня российская армия стала самой боеспособной в мире, подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил Иван Клещерев, за последнюю четверть века страна под руководством Владимира Путина совершила исторический переход — от армии, ослабленной в 90-е годы, к современным, высокотехнологичным Вооруженным Силам, которые сегодня гарантируют безопасность России.

Он напомнил, что в войска поставляется новейшее вооружение, значительную часть бронетехники и авиации теперь составляют современные образцы.

«Вспомним: в 90-е зарплата водителя автобуса в Москве могла быть выше, чем у пилота-истребителя. Но Россия сумела беспрецедентно быстро восстановить свою армию, сделав ставку не на массовость, а на скорость и эффективность действий. Опыт специальной военной операции наглядно показал: наши силы сегодня не только лучше вооружены, но и беспрецедентно готовы. Боеготовность армии РФ — одна из высочайших, если не самая высокая в мире», — сказал Иван Клещерев.

Ее отличительные черты — исключительная выучка личного состава, его стойкость и преданность Родине, передовые технические возможности, умение оперативно применять и модернизировать вооружения, а также отточенные тактики ведения боевых действий, резюмировал он.