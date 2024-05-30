IV фестиваль творчества «Детство» пройдет 1 июня в Солнечногорске

IV детский фестиваль творчества «Детство» пройдет в день защиты детей 1 июня в городском округе Солнечногорск, сообщается на сайте администрации горокруга.

Разнообразные активности по мотивам мультфильмов ждут маленьких и больших гостей на протяжении всего дня с 11:00 до 19:00.

В программе: конкурс талантов, игры, шоу мыльных пузырей, праздник красок «Холи», мастер-классы, показ мультфильмов, розыгрыш призов и многое другое. Фонд «Важные люди» проведет благотворительную ярмарку в помощь подопечному.

В числе жюри конкурса талантов «Детство» — солистка ансамбля «Русская песня» (под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной) Наталья Морозова и участник «Голос. Дети» Максим Путин.

Мероприятие состоится по адресу: р. п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 59, МАУК «Андреевка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.