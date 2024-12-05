Итоговая конференция отделения «Движения первых» прошла в Подмосковье

В Подмосковье состоялась итоговая конференция регионального отделения «Движения первых», на которой были подведены итоги работы общероссийского движения детей и молодежи за последний год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 600 участников, среди которых были представители министерств, специалисты «Первых» в муниципальных отделениях, члены родительского сообщества, советники по воспитанию и активисты. В ходе встречи кандидат из Волоколамска Диана Полежаева была выбрана председателем Совета «Движения первых» Московской области. Также на конференции путем голосования выбрали представителя от Московской области на федеральном Совете в 2025 году. Им стала активистка из Сергиева Посада Мария Юрова.

«Совет Первых» — высший орган детского самоуправления. Его члены становятся воплощением ценностей «Первых» и занимаются популяризацией движения в регионе.

По словам министра образования Ингрид Пильдес, в течение года «Движением» была проделана большая работа. По всему Подмосковью открыто 1100 первичных отделений, большинство из которых на базе школ и учреждений СПО. Сейчас уже полмиллиона ребят из 54 муниципалитетов состоят в рядах активистов «Первых».

Участниками «Движения первых» являются более 8,5 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 48 тысяч первичных отделений. За 2024 год в мероприятиях движения приняли участие более 9 млн человек. Работа активистов реализуется в формате добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время на базе образовательных организаций и предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.