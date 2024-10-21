В Московской области подвели итоги Всероссийского медиафорума «ЮНКОР»

Итоги Всероссийского медиафорума «ЮНКОР», участниками которого стали более 130 юнкоров в возрасте от 14 до 17 лет из 33 регионов РФ, подвели в Московской области, передает пресс-служба организаторов.

Полученный опыт будет транслироваться юнармейцами в молодежных редакциях своих регионов.

Одна из задач форума — знакомство с новыми возможностями взаимодействия с аудиторией, в том числе использование нейросетей и искусственного интеллекта для создания патриотического контента.

Известно, что на площадке собрались сотрудники редакций и сетевых изданий, эксперты по производству видеоконтента, известные спортсмены, представители государственных структур и участники СВО.

В заключительный день с лекцией выступила специальный корреспондент телеканала «Звезда» Наталья Жадько. Она рассказала юнкорам об ответственности работы в президентском пуле журналистов, особенностях прямых включений и правилах хорошего интервью.

Также с участниками встретились продюсер информационной службы федерального телеканала Артем Тихонов, главный редактор Регионального информационного агентства Московской области Николай Дремлюга, а также продюсер продакшна Ксения Виленская.

«Я сама из города Морозовск Ростовской области. Мне все понравилось, очень много новой интересной и полезной информации. Будем передавать полученные здесь знания другим ребятам из нашего города, которые тоже увлекаются медиа», — поделилась юнкор Марина Воронова.

Елисей Харченко из Луганска был и на первом форуме в прошлом году в Москве.

«Я поступил в академию культуры и искусств имени Матусовского на режиссера кино и телевидения. Дело в том, что после первого форума я стал увлекаться съемкой, монтажом и фото. Это, кстати, было неожиданностью для меня самого, ведь до этого я не работал с камерой, никогда не снимал. Уверен, что второй форум даст мне сил смотреть в будущее, смотреть в перспективу, здесь я получил большой заряд эмоций и энергии от других ребят», — поделился он.

На протяжении трех дней форума юнармейцы посещали лекции специалистов медиасферы, встречались с известными российскими спортсменами и участниками специальной операции, учились работать в команде и создавать качественный контент.

«Ребята, надеюсь, вы смогли извлечь много полезного из этих дней. Приятно было видеть вашу вовлеченность не только во время лекций, но и в свободное время — когда вы активно снимали, фотографировали, брали интервью и создавали репортажи. Этот опыт и багаж знаний обязательно пригодятся вам в будущем. Желаю вам удачи на вашем пути, вдохновения для созданий красивых историй и реализаций всех ваших желаний», — обратилась к участникам на церемонии закрытия форума начальник информационно-аналитического отдела Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Ксения Барладян.

Второй Всероссийский медиафорум «ЮНКОР» проходил с 15 по 18 октября в городском округе Серпухов на территории спортивной базы «Лесная опушка».

Форум «ЮНКОР» проводился «ЮНАРМИЕЙ» при поддержке Минобороны России, госфонда «Защитники Отечества», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и университета «Синергия».

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