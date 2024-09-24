Итоги реформы управления ТКО обсудят на Российском экологическом форуме

8 октября во время Российского экологического форума пройдет пленарное заседание под названием «Пять лет будущего: акцент на экологию и „зеленые“ инвестиции». Участники заседания, включая представителей власти и делового сообщества, подведут промежуточные итоги реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и наметят планы развития на следующие пять лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Отрасль обращения с отходами является одной из наиболее инвестиционно притягательных. Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией и санкциями, в рамках пятилетней реформы ТКО в России было создано несколько сотен объектов инфраструктуры. Однако, реформа не завершена, и перед государством и бизнесом встают новые задачи. На пленарном заседании мы подведем промежуточные итоги реформы и обсудим дополнительные инструменты для дальнейшего развития инфраструктуры ТКО», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также на заседании рассмотрят национальный проект «Экологическое благополучие» как новый этап развития отрасли, меры поддержки бизнеса, кадровый потенциал, значимость технологий и научных исследований в развитии сектора.

В заседании примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, председатель Совета директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорь Нечаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов и ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов.