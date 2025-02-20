Итоги работы системы «Безопасный регион» обсудили в Щелкове

В рамках еженедельного оперативного совещания главы городского округа Щелково с сотрудниками администрации и городскими службами на обсуждение был вынесен вопрос обеспечения безопасности в округе благодаря системе «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На протяжении 3 лет Щелково занимает лидирующее место в регионе по критерию развития системы. На сегодняшний день на территории городского округа функционирует 4 844 камеры, 2 743 из которых установлены на входных группах подъездов в многоквартирных домах.

«Порядка 10% преступлений раскрываются именно с помощью этих камер. Именно так все узнали о поступке нашего героя — Михаила Викторовича; были пойманы нападавшие на свадебный автобус и «кислотный маньяк» из Монино» — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Камеры также позволяют пресекать случаи вандализма, а также фиксировать случаи выброса мусора в неположенных местах. При выборе мест установки новых камер проводится голосование на портале «Добродел», а также рабочей группой проводятся встречи с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.