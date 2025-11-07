Итоги работы подвели в МФЦ Ленинского округа

В многофункциональном центре «Мои документы» Ленинского городского округа подвели итоги работы за 10 месяцев текущего года. За этот период было оказано свыше 603 000 услуг, из которых 393 555 — федеральные, а 9 900 — муниципальные. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Наша главная цель — обеспечить высокий уровень обслуживания и создать комфортные условия для жителей Ленинского городского округа при посещении многофункционального центра „Мои документы“. Внедрение современных технологий и повышение квалификации сотрудников позволяют улучшить качество предоставления государственных и муниципальных услуг», — сказал директор многофункционального центра «Мои документы» Ленинского округа Виктор Митрохин.

В 2025 году в многофункциональном центре «Мои документы» внедрили услуги по предоставлению комплексного информирования и консультаций для участников СВО и их семей. В центре стали доступны услуги регионального оператора Каширского кластера, теперь жители могут получать консультации и услуги, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами. Жители Ленинского городского округа все чаще обращаются в МФЦ за подтверждением личности для получения сертификатов электронной подписи в приложении «Госключ», с начала года услугой воспользовались более 4900 граждан.

«В секторе пользовательского сопровождения многофункционального центра „Мои документы“ сотрудники обучают работе в сервисе „Умная Платежка“, оказывают помощь в организации голосования на общих собраниях собственников через ГИС ЖКХ, консультируют по сервису Госпочта, а также оказывают консультационную и техническую помощь при подаче документов», — добавил директор многофункционального центра «Мои документы» Ленинского округа Виктор Митрохин.

В МФЦ функционируют 62 окна приема и выдачи документов. В планах на 2026 год — расширение офиса в микрорайоне «Пригород Лесное» с увеличением окон приема жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.