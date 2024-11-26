Итоги программы благоустройства на 2024 год подвели в Подмосковье

На заседании правительства Московской области в формате ВКС губернатору Московской области Андрею Воробьеву заместитель председателя правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин доложил о завершении программы благоустройства в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«В этом году на территории Московской области мы благоустроили 90 территорий, включая 23 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, 5 набережных, 12 лесопарков, 8 детских скверов и 13 активных зон в парках. Так, например, в этом году появились такие значимые объекты, как: Лесной бульвар в Протвине, площадь Победы в Раменском, пешеходная зона между улиц Школьная-Парковая в Волоколамске, а также набережная у реки Синичка в Красногорске и другие», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Формирование комфортной городской среды

Одним из главных итогов работы министерства является то, что Подмосковье шестой год подряд входит в тройку лидеров Индекса качества городской среды. На территории Московской области расположены 74 города, из них 73 являются городами с комфортной городской средой.

В конце августа текущего года в Калуге состоялась первая национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область победила в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство парков

На территории Подмосковья в настоящее время насчитывается 209 парков и лесопарков.

Так, например, в этом году благоустроили парк «Захарово» в Одинцове. В парке обновлена дорожно-тропиночная сеть с установкой освещения и созданы новые зоны для активного отдыха. Среди нововведений — детская игровая зона, воркаут с тренажерами, многофункциональная спортивная площадка для баскетбола и волейбола, а также теннисные столы. Центральным элементом стал бетонный скейт-парк с разнообразными элементами для трюков. Также установлены новые скамейки и урны для удобства посетителей.

А в Жуковском преобразили Центральный парк. Работы прошли в три этапа и включали обновление ключевых элементов парка, чтобы привести его в соответствие с современными стандартами удобства и функциональности. При проектировании учитывались пожелания местных жителей. В результате в парке появились удобные маршруты для велосипедистов, прогулочные зоны для семей с детьми и экотропа с натуральным покрытием. Среди значительных изменений — обновленная входная группа, пешеходные дорожки, сцена и амфитеатр. Спортивная зона теперь включает площадку для воркаута, а детская площадка оснащена безопасным покрытием и сохранила исторические бетонные скульптуры животных. Также были построены новые павильоны и кафе, а на территории установлены игровые столы для шахмат и домино.

Некоторые локации представляют историческую ценность. Так, парк «Певческое поле» в Подольске расположен у памятника архитектуры XVII–XVIII веков — Знаменской церкви. В этих местах жили Морозовы, Голицыны, Дмитриевы-Мамоновы. Архитектурное наследие не только сохранили, но и удачно обыграли в планировке парка: к храму провели лестницу с готической аркой, разбили цветники, продумали систему освещения.

С 2021 года в Подмосковье действует программа по созданию благоустроенных зон отдыха «Парки в лесу». При реализации проектов благоустройства лесопарковых зон уделяется особое внимание сохранению уникальной экосистемы региона.

По закону лесопарки и леса не считаются городской территорией, поэтому все конструкции, устанавливаемые в рамках программы, должны быть разборными. В лесопарках появились следующие элементы благоустройства: входные группы с автостоянкой, пешеходные дорожки для перемещения по паркам, отдельные дорожки для велосипедистов (которые зимой могут использоваться как лыжные трассы), детские и спортивные площадки, туалеты, урны, скамейки для отдыха и пикниковые зоны, а также системы освещения и видеонаблюдения для безопасности.

В этом году в округе Пушкинский благоустроили лесопарк «Северный», площадью 54 га. Здесь обустроены дорожки и тропинки, установлены новые детские игровые площадки, проведено освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

Также, в этом году преобразили Химкинский лесопарк, площадь которого составляет более 47 га. Территория включает в себя 7,5 км ухоженных дорожек, идеально подходящих для пеших и велосипедных прогулок. Для детей предусмотрены современные игровые площадки, а любители спорта могут воспользоваться специальными зонами для тренировок. На территории парка расположена уютная площадка отдыха у пруда, где можно насладиться природой и провести время с семьей. Также здесь находится родник с чистой питьевой водой и площадка для выгула домашних животных, что делает парк удобным для всех посетителей. Для любителей зимних видов спорта предусмотрена лыжероллерная трасса длиной 3 км, которая подходит как для профессионалов, так и для любителей.

«С января по октябрь текущего года подмосковные парки посетило 72 млн человек, что на 7,5 млн. больше чем за аналогичный период прошлого года. Этот прирост стал возможен, в том числе, благодаря появлению новых парков — в этом году мы благоустроили 24 парка и лесопарка в сумме. В настоящее время мы активно готовимся к зимнему сезону. В это время парки становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. В рамках проекта губернатора „Зима в Подмосковье“ мы планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Детские игровые площадки

Также в этом году на территории Московской области по губернаторской программе установили 130 новых детских игровых площадок, а на 573 детских игровых комплексах полностью заменили устаревшее оборудование. Губернаторская программа действует в регионе с 2013 года. За это время установлено свыше 1,5 тыс. детских игровых площадок.

В ведомстве напомнили, что губернаторские детские площадки имеют площадь 300 или 450 квадратных метров. Они насыщены большим количеством игровых элементов, рассчитанных на детей разных возрастов. Площадки оснащены ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными игровыми элементами, предназначенными для физического и интеллектуального развития детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.