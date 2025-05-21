Промежуточные итоги проекта «Успех в единстве поколений» подвели в Солнечногорске. В его рамках в округе провели множество мероприятий: открытие парт Героев, уроки мужества, вахта Памяти, поздравление ветеранов, встречи с участниками СВО, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Особое место было отведено празднованию 80-летия Великой Победы. Результаты и дальнейшую работу обсудили на заседании фракции «Единая Россия» в Совете депутатов.

Секретарь местного отделения партии, глава округа Константин Михальков подчеркнул, что «Успех в единстве поколений» — один из самых важных проектов «Единой России». Он объединяет школьников, студентов, ветеранов, участников СВО, депутатов, волонтёров.

«Очень сильная история. Он про живую связь между людьми, про нашу культуру, ценности и общую историю. Уверен: только так — вместе, с уважением и гордостью — мы можем сохранить правду о тех годах», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдельно Константин Михальков отметил скоординированную работу партийцев с Ассоциацией участников СВО по разным направлениям: от отправки гуманитарных грузов и помощи бойцам до проведения общественных мероприятий. Так, в настоящее время члены организации помогают в подготовке патриотических акций ко Дню защиты детей.

В Солнечногорске «Успех в единстве поколений» запустили в марте 2025 года. Проект курирует руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар. Он направлен на поддержку защитников России, формирование активного гражданского общества, сохранение традиционных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.