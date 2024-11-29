Итоги первого учебного полугодия в сфере образования подвели в Балашихе. Участие в круглом столе приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель министра образования Московской области Наталия Ширинкина, глава округа Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, начальник управления по образованию администрации округа Александра Зубова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В актовом зале Гимназии № 1 с педагогами городского округа обсудили развитие в сферы образования. Традиционно — это одна из основных статей расходов регионального бюджета. Нам важно, чтобы дети учились в современных условиях, а педагоги с интересом шли на работу. Для этого строим и капитально ремонтируем школы и детские сады, реализуем различные меры поддержки. Подробно сегодня поговорили об этом», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

В сентябре 2024 года в Балашихе начала свою работу новая школа на 1500 мест на улице Яганова, открылся детский сад в микрорайоне Ольгино, а также после капитального ремонта вновь принял своих воспитанников детский сад «Улыбка». До конца года завершатся работы еще в трех дошкольных учреждения: в микрорайонах Новое Павлино, Измайловский лес, Центр-2. Идет строительство большой школы на 1320 мест в микрорайоне Центр-2.

Всего в Балашихе 38 общеобразовательных организаций, а также 8 дошкольных, 3 учреждения дополнительного образования, центр «Радуга» и учебно-методический центр. В них обучается более 100 тысяч ребят. Работают в учреждениях образования более 5 тысяч педагогов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.

«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.