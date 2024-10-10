Глава Ленинского округа обсудил итоги и перспективы работы

Встречу посетили депутаты, руководители учреждений культуры и спорта, представители бизнеса, здравоохранения и образования. Глава округа и ЛОМы обсудили вопросы, касающиеся подготовки к зимнему сезону, планов по обновлению систем теплоснабжения, ремонту и строительству дорог, благоустройства Коробовского лесопарка и улучшению социальной инфраструктуры.

Каторов поблагодарил присутствующих за их важную и востребованную работу, подчеркнув значимость их мнений для местного сообщества.

«Когда вы, как лидеры общественного мнения, выражаете свою позицию, она становится важной темой для людей», — отметил глава округа.

Глава Ленинского округа не только подвел итоги, но и поделился планами развития округа на ближайшие три года.

«В этом году совместными усилиями открыты три школы в ЖК „Южная Битца“, ЖК „Восточное Бутово“, пристройка к Молоковской школе, три детских сада в ЖК „Южная Битца“, ЖК „Пригород Лесное“ и ЖК „Горки парк“. Также завершили комплексное благоустройство 7 дворов, завершили обновление 18 дорог. При содействии Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева автопарк пополнили 39 новыми автобусами. Мы не останавливаемся на достигнутом. До конца года мы введем еще три школы общей вместимостью 3300 мест и один детский сад на 325 воспитанников в Восточном Бутово. Завершим строительство и ремонт теплосетей по 4 краткосрочным мероприятиям, запланированных на этот год», — рассказал глава округа.

Представители активных групп имели возможность обсудить с главой округа строительство дополнительных новых школ и детсадов, дороги, пополнение автобусного парка и благоустройство местных территорий, включая Малый Тарычевский пруд, Коробовский лесопарк и набережную реки Купеленки.

«Впереди нас ждут новые вызовы и задачи. Наша ответственность — быть готовыми к переменам, эффективно управлять имеющимися ресурсами, возможностями и, что самое главное, не забывать о главном ресурсе — доверии наших жителей. Уверен, что совместными усилиями с нашими жителями и активистами Ленинский округ продолжит своё развитие», — подытожил Станислав Каторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.