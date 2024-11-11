Итоги ГИА-2024 подвели в Подмосковье

В Московской области состоялась коллегия министерства образования «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА — 2024». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В работе приняли участие представители министерства образования Московской области, заместители глав муниципальных образований, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также руководители государственных образовательных организаций.

В центре внимания — повышение качества образования, в том числе рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. В рамках мероприятия обсудили эффективность показателей и методику расчета для рейтинга школ по итогам 2024/2025 учебного года, а также рекомендации по анализу итогов рейтинга.

Задачи на текущий учебный год включают продолжение работы по развитию механизмов управления качеством образования, увеличению числа школ «зеленой зоны», привлечению новых педагогических кадров и созданию условий для эффективного проведения государственной итоговой аттестации.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес также рассказала, что в 2025 году будет продолжена работа для обеспечения плавного перехода детей между этапами обучения и будет расширен набор программ дополнительного образования.

Ознакомиться с решением коллегии можно будет на сайте министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал он.