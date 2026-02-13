Фото - © Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф

Итоги экологических проектов за прошлый год подвели в одной из торговых сетей

Торговая сеть «Перекресток» подвела итоги экологических проектов для покупателей за 2025 год. В рамках стратегии устойчивого развития Х5 компания продолжила реализацию инициатив по сокращению воздействия на окружающую среду. Основная часть программ была направлена на вовлечение покупателей. Совместно с клиентами реализовывались проекты по раздельному сбору отходов, повторному использованию тары и снижению объемов упаковки.

Клиенты принимают активное участие не только в экологических, но и в благотворительных инициативах сети — их вклад помогает оказывать реальную поддержку нуждающимся людям и животным. В 2025 году в рамках проекта «Корзина доброты» в магазинах сети было собрано более 70 000 кг продуктов и товаров первой необходимости, которые Благотворительный фонд «Выручаем» передал тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Благодаря участию покупателей помощь получили порядка 30 тысяч человек.

Также клиенты активно поддержали заботу о животных: в стационарные благотворительные короба в супермаркетах собрано более 1 800 кг корма, еще порядка 2 500 кг — в ходе внеплановых дежурств в магазинах. Каждый желающий мог внести свой вклад просто добавив пачку корма в короб при выходе из магазина.

Параллельно растет интерес и к программам раздельного сбора отходов: чаще всего покупатели предпочитают сдавать пластиковые бутылки, алюминиевые банки и батарейки, а также паучи — мягкую тару от корма для животных. Батарейки находятся на первых позициях среди сдаваемого вторсырья.

Основываясь на собранных данных, сотрудники торговой сети улучшают организацию точек приема отходов, размещают новые экопункты в городах и увеличивают число позиций, пригодных для переработки.

Доступность экосервисов растет ежегодно, как и количество отправленных на переработку материалов. В рамках инициативы по сбору одежды, обуви и аксессуаров, реализуемой в партнерстве с экоплатформой «Зеленая капля», рост показателей приема за год составил более 30%.

Сегодня более чем в 60% магазинов установлены пункты приема для различных видов отходов. Только за 2025 год совместно с клиентами было собрано свыше 350 тонн вторсырья, включая 40 тонн батареек и 2 тонны зубных щеток.

Собранные материалы проходят тщательную сортировку: в зависимости от состояния они либо направляются на переработку, либо используются для социальных целей. Так, например, из 270 тонн собранной одежды почти половина была отправлена в секонд-хенды для дальнейшего использования. Вторую жизнь получили и книги: из 100 тысяч экземпляров почти 14 тысяч поступили в сельские библиотеки.