Итальянские налоговики показали арестованный замок российского олигарха Федорычева

Итальянская налоговая полиция арестовала активы и недвижимость российского бизнесмена, а также продемонстрировала кадры из его замка во Флоренции, сообщает РБК .

По данным газеты Corriere Fiorentino, правоохранители арестовали счета российского олигарха Алексея Федорычева на 44,4 млн долларов. Согласно данным издания, именно принадлежащий ему замок Торро дель Галло (Torre del Gallo) показали на видео итальянские налоговики.

На кадрах запечатлено огромное историческое здание. Внутри богато украшенное убранство со статуями, бюстами и другими роскошными предметами интерьера. Кроме того, в замке оборудован мини-спортзал и бассейн.

Федорычев — российский предприниматель, бывший владелец футбольных клубов «Динамо» и «Ростов», а также нынешний президент БК «Монако». Арест его активов в Италии был выполнен по запросу украинских властей в связи с расследование СБУ. Сам бизнесмен сейчас проживает в Монако.