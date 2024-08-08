ИТ-специалистов Подмосковья приглашают оценить меры господдержки отрасли

Сотрудники ИТ-компаний Подмосковья могут принять участие во Всероссийском исследовании результатов и перспектив государственной поддержки сферы высоких технологий. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники исследования смогут высказать мнение о ситуации в отрасли и своей роли в создании будущего страны. Кроме того, можно поделиться впечатлениями о текущих мерах поддержки, а также оставить пожелания по дополнительной помощи ИТ-компаниям и специалистам от государства.

Исследование проводится по инициативе Минцифры России. Пройти опрос и оставить свое мнение можно до 25 августа включительно. Заполнение анкеты займет не более 5 минут.

Опрос можно пройти по ссылке, регистрация для этого не потребуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.