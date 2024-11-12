ИТ-специалист из Королева вошел в топ-5 сильнейших на конкурсе по программированию

Студент королевского технологического университета им. А. А. Леонова Евгений Хижук стал одним из лучших по итогам конкурса по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024, который провели АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» и российский разработчик программного обеспечения СберТех. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В двух предварительных этапах конкурса приняли участие около 1,5 тыс. профессиональных и начинающих инженеров и программистов из разных регионов России, в финал вышли лишь 15 конкурсантов.

Евгений достойно представил Королев и Подмосковье на турнире. В числе конкурсных испытаний — решение прикладных задач с использованием удаленного доступа к виртуальным машинам, самостоятельное и без использования готовых решений написание программы балансировщика нагрузки, создание программы для отслеживания системного вызова запуска программ и команд, а также исправление уязвимостей, обнаруженных в одной из компьютерных систем.

По итогам соревнований студент из Королева вошел в пятерку сильнейших участников финала. В награду пятеро победителей, в том числе Евгений Хижук получили возможность отправиться в декабре в Китай на крупнейшее событие в мире open source — конференцию разработчиков OpenAtom. Это уникальный шанс не только встретиться с ведущими специалистами отрасли, но и представить свои идеи на международной платформе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.