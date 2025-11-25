ИТ-компании Подмосковья получили региональную поддержку

В Московской области подписаны соглашения о предоставлении ИТ-грантов. Финансовую поддержку от региона получило 5 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Искусственный интеллект, инновации и цифровые технологии — основа конкурентоспособности и экономического роста Московской области. Мы поддерживаем ИТ-компании региона, создаем современную инфраструктуру и комфортные условия, чтобы они могли уверенно расти и реализовывать новые проекты», — поделился исполняющий обязанности первого заместителя директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Владимир Захаров.

Грантополучателями стали ООО «Объединение Агрегейт», ООО «Ви.Тех», ООО «ФИНЕЙТИВ», ООО «ПЛАТФОРМА КИН» и ООО «Цифровые привычки».

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.