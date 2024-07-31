ИТ-компании могут поучаствовать в улучшении Подмосковья с помощью «цифры»

Теперь на портале «Цифровое Подмосковье» ИТ-компании могут предложить решение для цифровизации одной из отраслей экономики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«ИТ-компании могут принять активное участие в улучшении и развитии региона с помощью «цифры». Для этого нужно просто оставить предложение на портале «Цифровое Подмосковье». Все решения будут внимательно рассмотрены и проанализированы, а наиболее перспективные инициативы будут внедрены в работу», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новый раздел доступен на главной странице онлайн-платформы «Цифровое Подмосковье». Чтобы предложить свой программный продукт, нужно заполнить электронную форму. Следует указать контактные данные, название и описание решения, область его применения, а также информацию о правообладателе. Если есть презентация проекта или примеры использования, можно добавить эти материалы.

Портал «Цифровое Подмосковье» создан для обмена опытом применения современных технологий. Здесь представлено 118 практик использования искусственного интеллекта регионов РФ в различных сферах. Любой пользователь может изучить их, выбрать готовое решение и внедрить его в свою деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.