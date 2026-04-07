IT-эксперт рассказал о преимуществе главной функции мессенджера MAX

Главное преимущество MAX в плане приватности — тотальное обфусцирование метаданных. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Мессенджер не только шифрует сам текст сообщения, он маскирует факт общения между конкретными узлами сети», — сказал эксперт.

Используется технология смешивания трафика, аналогичная луковой маршрутизации: провайдер видит только зашифрованный шум, идущий к серверам, но не может проанализировать, кто, кому и в каком объеме отправляет пакеты данных.

Ранее IT-эксперт рассказывал РИАМО, что MAX минимизирует отвлекающие факторы и позволяет сосредоточиться на важных задачах без потери связи. По словам специалиста, пользователь сам управляет своим вниманием, получая только действительно значимые оповещения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.