IT-эксперт рассказал о преимуществе главной функции мессенджера MAX
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Главное преимущество MAX в плане приватности — тотальное обфусцирование метаданных. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.
«Мессенджер не только шифрует сам текст сообщения, он маскирует факт общения между конкретными узлами сети», — сказал эксперт.
Используется технология смешивания трафика, аналогичная луковой маршрутизации: провайдер видит только зашифрованный шум, идущий к серверам, но не может проанализировать, кто, кому и в каком объеме отправляет пакеты данных.
Ранее IT-эксперт рассказывал РИАМО, что MAX минимизирует отвлекающие факторы и позволяет сосредоточиться на важных задачах без потери связи. По словам специалиста, пользователь сам управляет своим вниманием, получая только действительно значимые оповещения.
