IT-эксперт призвал не оставлять зарядку в розетке

Обозреватель «Новости IT-канала» Александр Маляревский призвал не держать зарядное устройство постоянно включенным в сеть и напомнил о правилах безопасности.

Зарядное устройство часто не воспринимают как полноценный электроприбор, однако оно требует такого же аккуратного обращения, как и любая другая техника, отметил эксперт.

«Зарядное устройство — это электроприбор, включенный в сеть. Его надо беречь от влаги, от механических повреждений и подключать только к исправным розеткам. Не следует держать включенным в розетку без должной необходимости», — пояснил Александр Маляревский в эфире радио Sputnik.

По его словам, вероятность возгорания крайне мала, но полностью исключать ее нельзя. Кроме того, устройство, постоянно подключенное к сети, можно случайно задеть и повредить как сам блок питания, так и розетку.

Эксперт добавил, что зарядки для телефонов, ноутбуков и других гаджетов следует защищать от влаги и прямых солнечных лучей и использовать только при необходимости.

