IT-эксперт предупредил о риске утечки данных из нейросетей

IT-эксперт, главный редактор Runet.News Владимир Зыков заявил, что данные, переданные чат-ботам, могут попасть к мошенникам и использоваться третьими лицами, сообщает NEWS.ru .

Специалист предупредил, что любая информация, введенная в чат-боты, часто сохраняется на серверах компаний-разработчиков и может использоваться для обучения моделей.

«Передавая нейросетям личные или чувствительные данные, пользователь фактически отдает эту информацию стороннему сервису, который может хранить, анализировать и использовать ее для улучшения своих моделей. В большинстве современных платформ данные из диалогов могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и обрабатываться автоматически, а иногда и просматриваться сотрудниками для проверки качества работы системы или разметки контента. Поэтому любые сведения, которые человек вводит в чат-бот, потенциально выходят за пределы его личного устройства и могут быть использованы злоумышленниками», — заявил Зыков.

Эксперт подчеркнул, что даже при заявленной защите данных риск утечки сохраняется из-за взломов и ошибок в настройках. Он рекомендовал не передавать нейросетям паспортные данные, реквизиты банковских карт, логины, пароли, медицинскую информацию и корпоративные документы.

Зыков добавил, что нейросети — это обычные интернет-сервисы, работающие через удаленные серверы. Переданная им информация формирует цифровой след и при неблагоприятных обстоятельствах может быть раскрыта третьим лицам.

