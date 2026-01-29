сегодня в 11:00

IT-эксперт: одно из преимуществ MAX — забота о цифровом здоровье пользователей

Одно из ключевых преимуществ мессенджера MAX — забота о цифровом здоровье и комфорте пользователей. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

Система интеллектуальных напоминаний и временных «тихих» режимов позволяет дозировать поток уведомлений, давая возможность сосредоточиться или отдохнуть без потери важных сообщений.

Это способствует поддержанию баланса между работой и личной жизнью.

«Четкое разделение рабочих и личных чатов поможет избежать выгорания, а продуманный интерфейс в сочетании с поддержкой пользователей делает работу с мессенджером максимально комфортной в любое время суток. MAX становится не только средством общения, но и частью здоровой цифровой среды», — сказал эксперт.

