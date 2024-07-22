IТ-эксперт объяснил, почему личные данные нельзя удалить из Сети

Член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик предупредил, что избавиться от личных данных в Интернете почти невозможно, хотя нынешний человек оставляет свой цифровой след «буквально на каждом шагу», сообщает «ФедералПресс» .

IТ-эксперт обратил внимание, что хранение информации о человеке в Сети стало «достаточно дешевым». Вместе с тем Луцик отметил, что данные о поведении человека за минувший год никак не выйдет собрать заново.

«Основной принцип обработки данных в интернете таков: данные никогда не удаляются. И даже если мы удаляем какие-то данные из Сети, они продолжают храниться на серверах, просто мы их больше не видим», — объяснил Луцик.

Во избежание неприятных последствий специалист рекомендовал не размещать конфиденциальные сведения о себе в Сети.