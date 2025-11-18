IT-эксперт научил россиян не ошибаться при выборе подержанного телефона

IT-эксперт: при выборе телефона «с рук» нужно проверить его на контакт с водой

Покупка подержанного телефона сопряжена с определенными рисками, однако, следуя ряду рекомендаций, можно значительно увеличить вероятность успешной сделки, заявил член совета директоров «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов. Об этом сообщает RT .

«При встрече с продавцом важно начать с тщательного внешнего осмотра. Нужно проверить корпус на наличие глубоких царапин, вмятин и сколов, а затем посветить фонариком в разъем для зарядки и наушников: внутри большинства современных телефонов есть влагочувствительный индикатор», — рассказал эксперт.

Кравцов добавил, что если этот индикатор имеет розовый или красный оттенок, это свидетельствует о контакте устройства с жидкостью. Далее специалист порекомендовал установить свою SIM-карту и совершить пробный звонок, чтобы проверить работоспособность динамиков и микрофона. Не лишним будет протестировать Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию с помощью карт. Следующим шагом является проверка экрана и наличия каких-либо внутренних блокировок.

Эксперт настоятельно рекомендует убедиться, что продавец выходит из своего Apple ID или Google-аккаунта непосредственно в присутствии покупателя. Если продавец испытывает затруднения с паролем, уклоняется от этого действия или вовсе отказывается его выполнять, от покупки следует отказаться. В противном случае существует риск приобретения полностью заблокированного и непригодного к использованию устройства.

Кравцов также обращает внимание на возможность проверки состояния аккумулятора iPhone через настройки устройства. Если максимальная емкость аккумулятора ниже 85%, это может указывать на его скорый выход из строя и необходимость замены. В Android-смартфонах подобная функция обычно отсутствует, поэтому для оценки состояния батареи рекомендуется провести стресс-тест: запись видео в формате 4K или запуск ресурсоемкой игры на 5-10 минут. Если заряд батареи быстро падает, а устройство сильно нагревается, это говорит об изношенности аккумулятора.

