IT-эксперт: MAX кардинально меняет подход к безопасности

MAX кардинально меняет подход к безопасности, предлагая полностью федеративную архитектуру. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Это означает, что данные не хранятся на одном центральном сервере, что исключает единую точку отказа и уязвимости. Шифрование здесь — это не просто сквозное, а динамический протокол с пост-компромиссной безопасностью, где каждый фрагмент беседы защищен новым ключом», — сказал специалист.

По словам эксперта, метаданные о коммуникации обфусцируются, не позволяя третьим сторонам определить, кто, когда и с кем общался.

«Контроль над сервером находится в руках пользователя или организации, обеспечивая суверенитет над информацией», — заключил эксперт.

