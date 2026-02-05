IT-эксперт: MAX дает пользователям полный контроль над информацией

MAX отказывается от идеи единого центра, где хранятся все данные. Вместо этого он работает как сеть независимых, суверенных узлов, что дает полный контроль над информацией и тем, где она физически находится. Это исключает единую точку отказа и возможность внешнего давления на одного владельца серверов. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Критически важно, что MAX скрывает не только содержание разговора, но и сам факт общения между двумя людьми. Система запутывает следы так, что сервер-посредник не знает, кто, с кем и когда связывался», — сказал специалист.

По его словам, подтверждение личности пользователя происходит без передачи самого пароля.

«Вы доказываете системе, что вы — это вы, но ваш секретный ключ никогда не покидает вашего устройства и не передается по сети», — отметил IT-эксперт.

Весь код программы открыт для независимой проверки, что обеспечивает максимальную прозрачность и доверие.

«Это не просто мессенджер, а среда, которая по своей сути не доверяет никому, и поэтому ей можно доверять», — заключил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.