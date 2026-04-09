IT-эксперт: интерфейс MAX полностью лишен токсичного визуального мусора
Фото - © Руслан Хисматов / Фотобанк Лори
Интерфейс MAX полностью лишен токсичного визуального мусора. Никаких встроенных алгоритмических лент, коротких видео, историй или навязанных рекламных каналов. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.
MAX — это чистый утилитарный инструмент для связи.
«Продвинутая система кастомизации позволяет перекроить рабочее пространство под любые задачи», — сказал эксперт.
По его словам, темная тема имеет честный код нулевого черного цвета, что экономит заряд на OLED-экранах.
