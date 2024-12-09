Истринское отделение ЕР выполнило более 10 тыс наказов жителей округа

В 2021 году в ходе предвыборной компании партией «Единая Россия» по всей стране был дан старт сбору наказов граждан, которые в дальнейшем легли в основу народной программы партии. Все предложения жителей были поделены на федеральный, региональный и муниципальный уровни. Более 10 тыс. наказов, поступивших от жителей городского округа Истра, охватили все сферы жизнедеятельности, сообщает пресс-служба секретаря Истринского отделения партии «Единая Россия», члена Генсовета партии Татьяны Витушевой.

Особое внимание жители Истры уделили строительству образовательных и медицинских учреждений, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств и решению социальных вопросов. Новая школа в Павловской Слободе вошла в число наказов жителей, к исполнению которого приступили практически сразу, в конце мая 2022 года. А уже в сентябре этого года новое учебное заведение открыло свои двери для 1 100 учеников и 158 педагогов.

«В Павловской Слободе проживает 15 тыс. жителей, а школа при этом была одна, ее посещали в два раза больше учеников, чем положено. Теперь новое 3-этажное здание площадью 17 тыс. кв. метров оборудовано по последнему слову. В школе есть все необходимое для успешной учебы и активной внеурочной деятельности: 2 спортзала, актовый зал на 400 мест, столовая с пищеблоком на 550 учащихся, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 100 мест, медблок. Здесь открыты классы по профилям инженерии, педагогики и медицины, действуют секции по самбо, шахматам, журналистике, робототехнике на базе центра «Точка роста», а на пришкольной территории обустроены многофункциональные площадки для игр и тренировок. Это был один из самых массовых и ключевых наказов наших жителей и он исполнен», — рассказала секретарь Истринского отделения партии «Единая Россия», член Генсовета партии Татьяна Витушева.

По ее словам, несмотря на то, что в округе выполнены наказы в 100% объеме, народная программа не перестает наполняться новыми просьбами и пожеланиями, которые поступают парламентариям в ходе встреч и приемов с гражданами. По запросам жителей приступили к строительству новой школы в Красном поселке, которую откроют к следующему учебному году, а также пристройки к Покровской школе, ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 году. Кроме того, в следующем году приступят к возведению школы в ЖК «Новоснегиревский» и четырех детсадов: в мкр «Восточный», в д. Красный Поселок, в ЖК «Новоснегиревский» и ЖК «Малая Истра».

«Планов много, а успешно реализовываем мы из вместе с жителями благодаря члену высшего совета партии, губернатору региона Андрею Воробьеву и большой команде «Единой России», — подчеркнула Татьяна Витушева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.