Истра вошла в тройку лидеров Подмосковья по родинициативам

Муниципальный округ Истра занял третье место в Московской области по эффективности родительских инициатив. Итоги подвели на заседании регионального родительского комитета в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Истру на региональном заседании представили председатель родительского комитета округа Ирина Макрушина и ее заместитель Надежда Владимирова, входящая в состав областного родительского комитета. Они представили опыт взаимодействия родителей и системы образования муниципалитета.

Родительский комитет при управлении образования округа создали в ноябре 2025 года. Координатором назначена Алла Мамонова. За пять месяцев работы структура выстроила систему партнерства между администрацией и родительским сообществом, что позволило добиться заметных результатов.

Среди действующих механизмов — участие в грантах Российского общества «Знание», поддержка в конкурсе «Родители Первых», а также включение в марафон «Наследники Победы». В администрации округа отметили, что совместная работа и единые цели помогают формировать комфортную образовательную среду для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.