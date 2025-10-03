Истощение ресурсов: почему школьники начинают прогуливать в октябре

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что в примерно на 6-8 неделе учебы дети уже устали от уроков: у них начинается «октябрьская ломка» и прогулы, сообщает Life.ru .

«В России и Европе исследования по школьной адаптации показывают, что пик эмоционального напряжения у детей и подростков приходится на 6-8 неделю учебного года, как раз на октябрь. И этому есть свои причины», — сказала специалист.

По ее словам, первая причина кроется в исчерпании запаса энергии после начала учебного года. В начале сентября школьники полны воодушевления, однако уже через месяц-два их запал угасает, возникает беспокойство, а порой и ощущение крушения надежд. Особенно ярко это проявляется у учеников начальных классов.

Именно этот еще не адаптировавшийся организм перестраивается после летнего отдыха, что приводит к падению интереса к учебе, возникновению потребности в отдыхе и, как следствие, к пропускам занятий. Важным фактором является благоприятная погода, которая подталкивает к прогулам, позволяя вновь ощутить свободу летних каникул, когда можно было беззаботно гулять сколько угодно.

