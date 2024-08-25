Историков Ступина обучат вести соцсети и блоги

Сотрудники Ступинского историко-краеведческого музея получили уникальную возможность повысить свою квалификацию и освоить новые навыки, сообщили в администрации городского округа Ступино.

Александра Кормачева и Юлия Леснова и еще несколько специалистов пройдут обучение в бесплатной онлайн-школе музейной журналистики, которая стартует 1 сентября.

Инициатором проекта стала редакция журнала «Мир Музея» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Школа предлагает насыщенную программу, включающую в себя лекции и практические занятия с ведущими российскими журналистами, писателями и преподавателями РГГУ. Участники школы научатся писать интересные и информативные тексты для СМИ, социальных сетей и блогов, создавать яркие фоторепортажи и видеоматериалы.

«Обучение в школе музейной журналистики позволит нам не только расширить свои профессиональные компетенции, но и сделать работу более интересной и эффективной. Ведь умение ярко и увлекательно рассказывать об истории и культуре нашего края будет очень востребовано для официальных информационных ресурсов музея», — отметила ученый секретарь музея Юлия Леснова.

Особое внимание в программе школы будет уделено психологической поддержке начинающих авторов. Ксения Сергазина, кандидат исторических наук и заместитель главного редактора журнала «Мир Музея», проведет серию мастер-классов, посвященных особенностям творческого процесса и преодолению психологических барьеров.

Добавим, что записаться на обучение в школу музейной журналистики могут все желающие с 14 лет.

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