Историки смогут лучше изучить памятник после реставрации Мавзолея на Ставрополье

Реставраторы скоро закончат работы над мавзолеем правителя аланов, построенным в XI веке. Этот исторический объект является частью музея-заповедника Ставрополя. После устранения биологических наслоений историки смогут изучать памятник более детально. Об этом сообщила руководитель реставрационных работ Анастасия Макарова, пишет «Победа 26» .

По словам Макаровой, команда специалистов при очистке кольца на главном фасаде нашла два искусственных углубления, которые напоминают некий жест. После очистки фасада стали заметны различные оттенки, которые раньше скрывались под слоем загрязнений.

Руководитель реставрации пояснила, что на поверхности присутствуют неяркие элементы красноватого оттенка, включая фигуры и кольцо на фасаде, которые трудно заметить невооруженным глазом. В прошлом на этом месте, возможно, проводились ритуальные обряды или разжигались костры, о чем свидетельствуют следы копоти, обнаруженные на двух других поверхностях.

После удаления щебня, которым был засыпан пол мавзолея, эксперты обнаружили, что именно в этом месте заканчиваются плиты цоколя. Есть вероятность, что под мавзолеем находится погребение в земле, так как нижняя часть сооружения лишь частично покрыта плитами.