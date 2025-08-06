Историк рассказал, когда в Кемерове впервые установили рождественскую елку

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Историк Коновалов рассказал о первой елке в Кузнецком уезде

Историк Александр Коновалов рассказал, что первая рождественская елка появилась в селе Усть-Исктимском Кузнецкого уезда (ныне Кемерово) 28 декабря 1899 года по старому стилю, сообщает Сiбдепо .

Историк Александр Коновалов рассказал, что первую рождественскую елку в селе Усть-Исктимском Кузнецкого уезда (ныне Кемерово) установили 28 декабря 1899 года по старому стилю, что соответствует 9 января 1900 года по новому стилю.

По архивным данным, инициатором установки елки стал местный крестьянский начальник. На организацию праздника средства собирали жители села.

«На елке дети пели хором детские песни, читали стихотворения, а в заключении им были показаны картины волшебного фонаря», — отмечается в документе.