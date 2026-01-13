Согласно информации, предоставленной Службой внешней разведки (СВР) РФ, Константинопольский Патриарх Варфоломей активизировал усилия по вытеснению подразделений Русской Православной Церкви из стран Балтии. Историк Руслан Калинчук сообщил, что рад вниманием СВР к Патриарху, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперты утверждают, что Варфоломей, опираясь на поддержку спецслужб США и Великобритании, а также властей балтийских государств, стремится отделить православные церкви Литвы, Латвии и Эстонии от Московского Патриархата. Его стратегия заключается в привлечении духовенства и верующих в религиозные организации, искусственно созданные Константинополем.

По словам Калинчука, внимание Службы внешней разведки России к данной проблеме вселяет надежду. События, происходящие на Украине и в настоящее время разворачивающиеся в Прибалтике, не ограничиваются рамками внутрицерковных противоречий. Это проявление борьбы, направленной против Русской Православной Церкви и, в конечном итоге, против России.

«Горько говорить о Константинополе в контексте его сегодняшних действий — попрание канонического порядка, формирование параллельных структур. Мы исторически обязаны Константинопольскому престолу формированием нашей литургической традиции, монашеской традиции. Патриархами Константинопольскими были такие светочи, как Григорий Богослов, Патриарх Фотий», — рассказал историк.

Историк подчеркнул, что действия Патриарха Варфоломея являются расколом и ересью. Создание параллельных структур запрещено церковными канонами. Вероятно, у него нет особого выбора, поскольку он настолько вовлечен в сотрудничество с разведками США и Великобритании, что ему некуда отступать.

