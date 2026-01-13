Историк порадовался вниманию СВР к деятельности Константинопольского патриарха
Согласно информации, предоставленной Службой внешней разведки (СВР) РФ, Константинопольский Патриарх Варфоломей активизировал усилия по вытеснению подразделений Русской Православной Церкви из стран Балтии. Историк Руслан Калинчук сообщил, что рад вниманием СВР к Патриарху, сообщает Общественная Служба Новостей.
Эксперты утверждают, что Варфоломей, опираясь на поддержку спецслужб США и Великобритании, а также властей балтийских государств, стремится отделить православные церкви Литвы, Латвии и Эстонии от Московского Патриархата. Его стратегия заключается в привлечении духовенства и верующих в религиозные организации, искусственно созданные Константинополем.
По словам Калинчука, внимание Службы внешней разведки России к данной проблеме вселяет надежду. События, происходящие на Украине и в настоящее время разворачивающиеся в Прибалтике, не ограничиваются рамками внутрицерковных противоречий. Это проявление борьбы, направленной против Русской Православной Церкви и, в конечном итоге, против России.
«Горько говорить о Константинополе в контексте его сегодняшних действий — попрание канонического порядка, формирование параллельных структур. Мы исторически обязаны Константинопольскому престолу формированием нашей литургической традиции, монашеской традиции. Патриархами Константинопольскими были такие светочи, как Григорий Богослов, Патриарх Фотий», — рассказал историк.
Историк подчеркнул, что действия Патриарха Варфоломея являются расколом и ересью. Создание параллельных структур запрещено церковными канонами. Вероятно, у него нет особого выбора, поскольку он настолько вовлечен в сотрудничество с разведками США и Великобритании, что ему некуда отступать.
