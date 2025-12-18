Председатель фонда «Русская поварня» Максим Сырников рассказал, что российская дальневосточная красная икра считается одной из самых вкусных в мире и именно поэтому ее подарили Дональду Трампу, сообщает Life.ru .

Российская дальневосточная икра вкуснее американской, заявил председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» и автор книг по истории русской кухни Максим Сырников. Эксперт прокомментировал новость о подарке президенту США Дональду Трампу — ящике красной икры из Хабаровска.

Сырников отметил, что российская икра известна во всем мире и особенно ценится за свой вкус. По его словам, хотя в США тоже есть лососевые, российская продукция отличается особым качеством.

Эксперт уточнил, что массовое употребление красной икры в России началось только около ста лет назад. В XIX веке этот продукт был малоизвестен и не пользовался популярностью. Например, исследователь Камчатки Степан Крашенинников писал, что местные жители скармливали красную икру собакам.

Сырников добавил, что в России традиционно под «икрой» подразумевали черную икру осетровых рыб, а любовь к красной икре сформировалась лишь в советское время.

Сегодня красная икра из России считается признанным деликатесом на мировом рынке. Историк уверен, что такой подарок мог порадовать Дональда Трампа.

