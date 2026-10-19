История с «Синим китом» привела к новым нормам Уголовного кодекса

В июне 2017 года законодатели ввели ответственность за склонение к самоубийству и содействие ему, а также за организацию деятельности, направленной на вовлечение детей в опасные игры. Об этом рассказали Ева Меркачева и Василий Бейнарович.

По словам Бейнаровича, создатели таких сообществ не всегда прямо призывали детей к самоубийству. Они давали задания, которые могли привести к самоизоляции и причинению себе вреда. Меркачева отметила, что новые нормы позволили привлекать к ответственности организаторов, которые прежде могли избегать наказания из-за отсутствия прямых призывов.

«Мы увидели новые угрозы и быстро, достаточно быстро государство отреагировало. Вот эти законы. Кстати, надо сказать, что это имело потом реакцию, потому что количество всех этих групп резко сократилось. Понимали, что настолько это незаконно и опасно, и что грозит уголовный срок, что как только они появлялись, они схлопывались сами по себе», — заявила Меркачева в эфире радио Sputnik.

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