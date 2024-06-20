Водитель мусоровоза помог найти документы жительнице Красногорска

Девушка оказалась в сложной ситуации, когда ее ребенок по ошибке выбросил все документы в мусорный бак. Обратившись к первому встречному водителю мусоровоза, она получила не только оперативную связь с диспетчерской службой, но и согласие на помощь в поиске.

Благодаря оперативным действиям и профессионализму сотрудников Рузского регионального оператора, а также совместным усилиям по осмотру мусорных баков, удалось найти все утерянные документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.