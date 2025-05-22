История любви Одилеты и Паскуаля: вместе не только в жизни, но и в смерти

Бразильские супруги прожили в браке 74 года и умерли в один день

Одилета Пансани де Аро и Паскуаль де Аро из Бразилии прожили вместе 74 года, создав большую семью и оставив после себя доброе наследие, пишет kp.ru .

Их история началась в юности — когда ей было 15, а ему 18. Поженившись в 1951 году, они вырастили шестерых детей, построили совместный бизнес и основали благотворительную организацию, помогавшую нуждающимся.

В последние годы Одилета боролась с болезнью Альцгеймера, а Паскуаль, несмотря на собственный диагноз — рак кишечника, до последнего заботился о жене. Как рассказали родные, он часто молился, чтобы они с супругой покинули этот мир вместе. Его просьба была услышана: 17 апреля, спустя два дня после 74-й годовщины свадьбы, Одилета ушла из жизни утром, а через 10 часов за ней последовал и Паскуаль.

«Их любовь была настолько сильной, что даже смерть не смогла разлучить их надолго», — поделился зять пары Лусиано Лиал. Он добавил, что супруги часто говорили о желании уйти вместе, и их мечта сбылась. Эта трогательная история, напоминающая сценарий фильма, тронула тысячи людей по всему миру, доказав, что настоящая любовь действительно может длиться вечно.

«Они оставили после себя не только детей и внуков, но и доброе дело, которое продолжает жить», — отметили близкие.

Благотворительная организация, созданная супругами, и сегодня помогает тем, кто оказался в трудной ситуации, сохраняя память о невероятной любви Одилеты и Паскуаля.