Истории с фотографиями ветеранов ВОВ появятся на бульваре Мира в Шатуре

В этом году в России отмечается 80-летие Великой Победы. В преддверии памятной даты — Дня снятия блокады Ленинграда — ребята из шатурского молодежного парламента вместе с сотрудниками соцзащиты навестили блокадниц, проживающих в округе Шатура. Молодые парламентарии расспросили ветеранов о жизненном пути и узнали их пожелания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Конечно, такие личные встречи дорогого стоят. Множество эмоций испытала от живого общения», — поделилась заместитель председателя по проектной деятельности молодежного парламента Московской области Евгения Чиркунова.

Московский областной молодежный парламент запустит операцию «Защитник. История, которую продолжаем мы». Инициатором проекта выступила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

В рамках этой операции молодые парламентарии поздравляют ветеранов и помогают увековечить память о событиях Великой Отечественной войны.

27 января шатурские ребята снова придут в гости к ветеранам с подарками от движения «Здоровое Отечество». Ко Дню воинской славы также будут изготовлены открытки «Помнить каждого» с биографией ветеранов. Их истории с фотографиями появятся и на бульваре Мира в Шатуре.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.