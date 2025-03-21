Историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина покажут в Дубне

Эпизод посвящен штурму Берлина весной 1945 года, когда советские войска форсировали реку Шпрее на пути к Рейхстагу. Реконструкцию этих героических событий увидят дубненцы и гости города 19 апреля на озере в парке семейного отдыха, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В захвате немецкого плацдарма на западном берегу реки Шпрее, подавлении огневой точки и последующем взятии Рейхстага будут задействованы более сотни человек. Бойцы — немецкие и советские — члены клуба исторической реконструкции.

Основные события развернутся в восточной части озера. На берегах — доты, противотанковые ежи, противопехотные рогатки, немецкая и советская боевая техника — картина поля боя будет максимально приближена к реальной.

Красочное зрелище, которое предстоит увидеть зрителям, организуют участники клуба исторической реконструкции. Много лет они визуализируют сражения Великой Отечественной войны, чтобы оставить их в памяти новых поколений. В сражении будут участвовать реплики техники того времени — бронеавтомобили, пушки, танки, гвардейский миномёт «Катюша». Планируется использование спецэффектов и пиротехники.

«Уверен, это позволит погрузиться в историю страны, оценить масштаб событий, происходивших 80 лет назад», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В итоге водная преграда будет преодолена, немецкая огневая точка подавлена, Рейхстаг — взят.

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