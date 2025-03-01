Исторический вид набережной восстановят в Дубне

Прекрасный вид на Волгу откроют с набережной. С воды взору путешественников предстанет уютная Дубна. Глава наукограда Максим Тихомиров проверил, как идет работа по уборке поросли с берегов реки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Такие работы проводились приблизительно 15 лет назад в последний раз, поэтому набережная заросла, сейчас приводим ее в надлежащее состояние, работы очень много. Постараемся для жителей города открыть великую и могучую реку Волгу и показать всю ее красоту», — рассказал директор МБУ «Городские парки» Иван Биканов.

Пока сотрудники парков прошли от яхт-клуба ОИЯИ до ГИМСа, сейчас начинают двигаться в сторону причала. Убирают сорняки и самосевные деревья, из-за которых берег набережной и причал многие годы выглядели неухоженно.

В ходе проверки Максим Тихомиров пообщался и с отдыхающими. Жители Дубны подтвердили, уже сейчас стало лучше.

«Старожилы города часто рассказывают о том, какая прекрасная и открытая набережная была раньше. Дал обещание, что восстановим исторический вид любимой площадки для променада наших жителей», — отметил Максим Тихомиров.

Работы по наведению красоты продолжатся. Озеленители также проведут кронирование деревьев, придадут красивую форму кустарникам. Сделают всё, чтобы вернуть набережной исторический вид.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.