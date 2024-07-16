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Исторический центр Клина планируют благоустроить в 2025 году

Исторический центр Клина планируют благоустроить в следующем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Клин.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство исторического центра города Клин в г. о. Клин Московской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство исторического центра города Клин — «Воссоздание городского бульвара», г. Клин, ул. Папивина, Советская площадь».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется установить покрытия, озеленение, малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, систему оповещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.