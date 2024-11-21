Исторический облик еще одной усадьбы сохранят в Коломне

Двухэтажный старинный особняк под номером 23 на улице Левшина в Коломне является частью городской усадьбы купца Осетрова, построенной во второй трети XIX века, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По распоряжению Главного управления культурного наследия Московской области утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения.

Здание главного дома городской купеческой усадьбы на бывшей улице Алексеевской является интересным образцом жилой застройки XIX века. Главный дом построен в несколько этапов и имеет сложную конфигурацию. К нему примыкают пристрои, в которых располагались кухня, кладовая и другие служебные помещения, а также жилье для прислуги. При этом северо-западный фасад у построек — общий.

В постреволюционное время двухэтажное здание отдали под производственные швейные цеха. Убранство интерьеров было частично утрачено. После капитального ремонта усадьбы, который проводили в 1974 году, в главном доме были разобраны печи и устроены новые перегородки.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание и приспособить его под современное использование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.