Исторические фонари появятся в центре Москвы на Кадашевской набережной

В Москве проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков — Старомонетного и Пыжевского. В рамках работ специалисты установят исторические фонари, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, перед специалистами поставили основную задачу — сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, при этом сохранив транзитную функцию набережной. Сейчас уже выполнили 30% от общего объема работ. Благоустройство планируют закончить до конца нынешнего года.

В зоне благоустройства уже выставили ограждения с сигнальными лампами, разместили информационные баннеры. Специалисты также организовали удобные проходы для жителей.

«В настоящее время ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров, в нее уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — рассказал заммэра.

Бирюков сообщил, что для удобства пешеходов также расширят тротуары и обновят их покрытия. На проезжей части появится более 24 тыс. кв. м асфальта.

На набережной и в переулках обустроят более 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой.

В рамках проекта подготовят более 30 скамеек, где гости смогут отдыхать, около 50 велопарковок и 11 информационных стел.

Озеленение является обязательной составляющей всех проектов благоустройства, проводимых в Москве.