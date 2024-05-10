Историческая реконструкция боев прошла в Дмитровском округе

В Дмитровском городском округе прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы. В полдень состоялось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» в центре Дмитрова, города воинской славы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в церемонии приняли Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа, его заместители, руководители учреждений, управлений, общественных организаций, священнослужители, ветераны СВО и жители.

Перед тем, как возложить к Вечному огню цветы, прошла минута молчания, а во время исполнения Гимна Российской Федерации был дан троекратный воинский салют.

Основной площадкой для празднования Дня Победы вновь стала Перемиловская высота — место, откуда зимой 1941 года началось контрнаступление советских войск, один из кульминационных моментов битвы за Москву.

Здесь также состоялось возложение цветов к подножию монумента «Героям битвы под Москвой».

На протяжении всего дня на Перемиловской высоте работали 15 площадок, посвященных Великой Отечественной войне. Жителям и гостям рассказывали о стрелковом оружии, которое было на вооружении у нашей армии в годы войны, средствах связи, об оказании медпомощи раненым и организации питания. Ещё показывали, как работал тыл, обеспечивая фронт всем необходимым: плетение маскировочных сетей, корзин, волокуш, вязание перчаток и других тёплых вещей.

На установленных экранах транслировались воспоминания и рассказы ветеранов.

А участники исторических клубов оживили события 1941 года и провели историческую реконструкцию боев за Перемиловскую высоту.

«Горжусь, что на нашей Дмитровской земле в 1941 году прошёл тот рубеж, который немецко-фашистская армия не смогла преодолеть на пути к Москве. С Перемиловской высоты началась дорога в победоносный 45-й год. Мы помним подвиг каждого, кто отдал свои жизни на полях сражений или ковал победу в тылу! Все они — наши герои и наша история, — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Для удобства жителей в этот день были организованы рейсы бесплатных автобусов с автовокзала Дмитрова до Перемиловской высоты.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.